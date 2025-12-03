李坤城接民進黨發言人 賴清德：有意投入選舉應24日前提離職

立委李坤城將接任民進黨發言人。（圖／取自李坤城臉書）

民主進步黨今(3)日召開第二十一屆第五十七次中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德主席致詞表示，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。並宣布立委李坤城將接任黨部發言人。

賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。

賴清德說，他們在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。在此，謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。

接著，賴清德宣布，李坤城將接任黨部發言人。坤城委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德表示，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

