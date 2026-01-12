李坤城：藍白未來帳戶無法提升生育率 也無法即時減輕家長負擔

立法院社福及衛環委員會12日開會，審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部長石崇良列席。(記者方賓照攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查藍白黨團共提的「台灣未來帳戶特別條例草案」，民進黨立委李坤城指出，藍白的未來帳戶特別條例，想處理「少子女化」與「投資下一代」兩大目標，但實際上兩個問題都無法有效處理，形同「問對了問題，卻拿錯了藥方」。少子女化的核心問題在於「減輕育兒負擔」，而「投資下一代」則應著眼於資產成長。但在野黨的版本須待子女年滿18歲方可動用，既無法減輕家長當前的經濟壓力，也難以提升年輕世代的生育意願，與少子化對策的政策邏輯明顯脫節。

廣告 廣告

衛福部長石崇良回應，衛福部目前正就該制度進行檢討，主要從三個面向著手：第一，擴大適用對象，由原本僅限低收入與中低收入戶，研議納入邊緣弱勢家庭，預估受益人數可由約6萬人擴大至約24萬人；第二，評估提高政府挹注比例；第三，檢討行政程序，思考如何簡化流程，以提升持續參與與開戶意願。

李坤城進一步指出，該條例並未設計任何排富機制，將導致高所得家庭可透過自提、雇主補助等方式持續累積資產，反而產生逆向補貼效果，使有限的公共資源向高所得家庭集中，形成「富者越富、貧者越貧」的結果，不僅無法縮小貧富差距，更與「投資弱勢、扶持下一代」的政策初衷背道而馳。

李坤城以衛福部現行推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」為例指出，該制度立意良好，但執行成效明顯不足。自2017年推動至今，整體開戶率約65％，實際開戶人數僅約3萬9千多人，整體規模仍偏小。依現行規定，每名兒少一年最多累積3萬元，其中政府補助上限為1萬5千元、家長自提1萬5千元，18年下來僅約54萬元，在長期通膨影響下，實質效益恐被大幅侵蝕，難以真正達成協助脫貧、打破貧窮世代循環的政策目標。

李坤城強調，該帳戶本質仍是「儲蓄」，而非「投資」，缺乏資產成長與風險管理的概念，即便累積18年，也僅是「存了一筆死錢」，無論對改善社會流動，或對孩子未來教育、就業的實質助益都相當有限，稱不上真正的「投資下一代」。

李坤城表示，過去衛福部曾委託學術單位進行研究，研究結果已明確指出「非自動開戶」是造成開戶率偏低的重要原因，若僅擴大適用對象，卻未改善制度設計，未來即便納入更多家庭，實際受益人數恐仍有限。他指出，對於相對弱勢家庭而言，自行申請與持續提撥本身就是門檻，政府應正面檢討是否改採「自動開戶」機制，才能真正提升政策覆蓋率。石崇良回應，行政程序確實有再檢討空間，未來將評估是否朝向簡化流程或自動開戶方向調整，相關配套也將一併研議。

李坤城另指出，國民黨與民眾黨條例所援引的韓國與香港案例，實際上皆採取「排富、協助弱勢」的制度設計，且香港的兒童發展基金更結合民間企業力量，由政府、家庭與商界共同挹注，擴大整體資源規模。反觀我國現行制度，僅依賴政府與家庭，未有效引入民間資源。他強調，台灣社會具高度公益能量，若能透過租稅誘因鼓勵企業投入，將有助於放大政策效果。

對此，石崇良表示，目前尚未將民間資源正式與帳戶制度結合，但若政策目標鎖定弱勢族群，開放民間挹注並搭配賦稅優惠，確實具有研究空間，未來將研議並提出相關修法方向。

李坤城指出，無論是現行制度或「台灣未來帳戶特別條例」，皆缺乏「投資」與「理財及理債」的設計。他強調，真正的投資下一代，不只是存錢，更應讓孩子從小建立理財、理債的基本概念，讓下一代有能力理解並運用資源，而不是僅在18年後拿到一筆實質縮水的存款。希望衛福部能在繼有基礎上，把餅做大，結合民間資源一起來照顧弱勢兒童。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立院排審藍白「台灣未來帳戶」草案 石崇良憂：恐造成資源排擠

搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號

民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

