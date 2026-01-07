李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動

記者林汝珊／台北報導

李多擁有火辣身材。（圖／翻攝自IG）

韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。

李多慧熱舞。（圖／翻攝自IG）

影片中，李多慧身穿粉色薄上衣熱舞，簡潔有力的舞步搭配火辣身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，粉絲也紛紛狂讚：「太性感了」、「多慧跳舞真的無敵」、「好辣，受不了！」

此外，近日台灣職棒紀錄片《冠軍之路》上映，身為韓國人的李多慧出現在台灣職棒紀錄片中，也在網路上引發不同聲音與討論，但也有不少粉絲力挺，認為對棒球的熱愛不分國籍，表示：「她用族語替味全龍球員吉力吉撈·鞏冠加油，那一刻真的很感動。」

