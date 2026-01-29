李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇

柯震東和李多慧合體代言。（圖／記者許瑞麟攝）

柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員在台灣、韓國兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」

由於柯震東先前發文想找韓文家教，希望多學一種語言，能夠在工作上拓展更多機會。眾人建議他可以找李多慧，他直呼：「她太忙了啦，沒時間。」柯震東稍微以韓文自我介紹，只見李多慧嘴甜誇他發音很標準，讓柯震東笑說：「我只會自我介紹啦！我都講了10幾年了！」

李多慧近日也客串八點檔，她大讚演員們都很厲害，「我真的嚇到，他們的台詞好難。」更現場秀出自己學會的台語，但都不太好聽，笑翻眾人。

接著李多慧分享，她第一部看的台灣電影就是《那些年，我們一起追的女孩》，心想：「台灣男生都長這樣子嗎？」柯震東謙虛說：「有更好看的，許光漢。」不過柯震東自招沒看過李多慧的球場應援，讓一旁的李多慧直說：「怎麼會？」讓柯震東趕緊解釋因為沒買到票，兩人因此現場承諾要互送球賽門票和《功夫》電影票。

上周柯震東才參加陳漢典和LULU的婚禮，與許久不見的許光漢合照聊天，他開玩笑說：「小聊最近在幹嘛，看有沒有跟我搶工作之類的。」是否有因此想婚？他笑說：「沒有沒有先不要！我看他們好累呦！」他也開出擇偶條件，「我喜歡善良、漂亮、做自己的女生。」被問及李多慧是否為理想型，柯震東激動說：「她是所有人的理想型啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導