李多慧不甩韓職禁令！堅定留在台灣：人生自己選擇

李多慧登場俏皮又可愛，吸引全場目光。(記者陳奕全攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕柯震東、李多慧今天(29日)出席運動品牌活動，李多慧最近參加三立八點檔的錄製，被拱秀幾句台語，笑說：「攻殺小，哩洗勒靠！」笑翻眾人。她同時也以台語祝大家：「打給賀！新年快樂！」

柯震東(左)、李多慧同台。(記者陳奕全攝)

柯震東、李多慧一起在舞台上跳舞，柯震東坦言滿緊張的，感謝有李多慧帶領，李多慧給柯震東的表現打100分，稱他的舞蹈很清楚、很厲害。最近柯震東想要找韓文家教，希望能多學一個語言，希望能夠嘗試台韓合作的作品，「這樣入選機會會高一點！」他也當場以韓文自我介紹，並害羞比出手指愛心用韓文說「我愛你」。李多慧稱柯震東的韓文很厲害，讓她嚇到，被問到要不要找李多慧當韓文家教？柯震東推辭：「她應該太忙了。」

廣告 廣告

李多慧(右)跟柯震東舞蹈100分。(記者陳奕全攝)

其實過去李多慧受訪時就曾提及有看過《那些年，我們一起追的女孩》，很欣賞柯震東，李多慧今天也指出：「第一次看的台灣電影是《那些年》，哇！台灣男生都是長得這樣子嗎？」柯震東害羞回應：「沒有啦，許光漢才是。」記者詢問柯震東日前在陳漢典、LuLu的婚禮上與許光漢同框，柯震東打趣說道：「我有跟他打招呼，看有沒有跟我搶工作之類的。」

柯震東(左)推薦李多會來看《功夫》，李多慧則邀請柯震東進球場應援。(記者陳奕全攝)

不過參加婚禮，並沒有讓柯震東「想婚頭」，反而覺得很累，並坦言自己目前沒有對象。被問到李多慧是不是理想型？柯震東回應：「肯定！多慧是每個人的理想型！」自己的理想型希望對方要能善良、漂亮又要做自己。

至於最近傳出韓職下達禁令，不允許旗下啦啦隊「台韓兩邊應援」。對此，李多慧回應：「但是我在韓國沒有活動4年，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」至於會給什麼樣的建議，李多慧表示沒有建議，自己的人生、自己選擇。

柯震東被要求比愛心，表情猙獰。(記者陳奕全攝)

近期喜劇演員林妍霏被質疑是嘲諷李多慧口音一事，李多慧表示沒有受影響，繼續做自己，且對方也有打電話給她致歉，「上禮拜她有跟我聯絡，是個很親切的女生。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成

霍諾德爬101撞臉「台灣品牌」Logo！全網笑翻：得意不只一天

春節將至！留意「赤馬紅羊劫」影響 命理師揭注意事項

67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」

