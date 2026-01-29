李多慧不甩韓職禁令！遭嘲諷口音曝「林妍霏道歉私訊」

李多慧擔任運動品牌好友。（圖／記者黃雅琪攝影）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展累積高人氣，但她日前被脫口秀演員林妍霏影射，雙面人、私下抽菸又罵髒話，調侃她講中文的聲調，爭議事件連環爆；李多慧與柯震東今（29）日合體出席運動品牌活動，坦言心情沒有受影響，依然是做自己，透露林妍霏有跟她道歉：「大家不要擔心，上禮拜她有跟我聯絡，是個很親切的女生。」

對於收到林妍霏私下傳訊息道歉一事，李多慧表示：「看到訊息的時候覺得很感謝，她有特別來講這件事。」她說對方是很親切的人，因為這件事而認識，有機會的話還可以再見面；而她平時也會看搞笑脫口秀，能夠理解這樣的狀況。李多慧日前曾發影片回應此事，笑說要練習讓音調變低：「那是幽默影片！大家不要擔心。」

近期傳出韓職球團下達禁令，禁止旗下啦啦隊「台韓兩邊應援」，李多慧表示自己沒有受到影響：「我在韓國沒有活動4年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」至於會給其他韓籍啦啦隊建議嗎？她直言：「自己的人生自己選擇。」

