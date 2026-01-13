李多慧中文口音被嘲笑！旅法網紅揭被歧視經驗：沒同理心還很壞心

住在法國10多年的台灣部落客 Zofia 心疼李多慧遭歧視。（圖／IG@le_dahye）

台灣脫口秀演員林妍霏，因日前表演模仿了李多慧的中文口音，後續更影射李多慧在家抽菸、喝酒等引發爭議，事件延燒數日，本人至今尚未出面回應。對此，移居法國的台灣部落客Zofia則以自身經驗，形容林妍霏「這就是歧視！」而且一點都不好笑。

在法國居住10幾年的Zofia，目前就職羅浮宮分館的接待，她分享以前被嘲笑口音的故事，當時她正在和兩位女客人講解博物館展覽資訊，未料卻換來一陣嘲笑，於是Zofia便停下來詢問原因，「因為妳的口音很好笑。」

這讓Zofia聽完後立刻收起笑容，似乎是察覺她神色有異，女客人才嚇到改口「很有趣啦！」還有一次，Zofia遇到男性顧客的當面大聲嘲諷，「我選會說法文的那位」。經歷過幾次的異鄉歧視，Zofia非常能體會李多慧獨自來台灣打拚的處境和不易。

「一位外國人來到妳的國家，認真學習妳的語言、融入妳的生活文化，妳竟然可以把人家的口音拿出來當成脫口秀的橋段！真的不好笑」。Zofia質問林妍霏：「假設這位脫口秀演員沒有住國外的經驗好了，但妳總該知道什麼叫同理心？」

此外，在見到底下還有網友護航「正經的人不要看」，讓Zofia相當不解：「這是歧視欸！跟正不正經有什麼關係？學習不是母語的語言本來就會有口音，拿這個來嘲笑別人，沒有同理心之外還很壞心。」貼文曝光後，獲得廣大網友的共鳴與認同。

Zofia也向《中時新聞網》表示，希望藉由這篇文章和自身故事來同理「外籍人士在台灣生活、學中文的辛苦」；「離鄉背井學習他國語言、融入他國文化已經很辛苦，希望大家都能同理、接納並尊重，我希望法國人能這些對待我，也希望台灣人們也能這些對待來台灣生活的外國人們。」

本文經Zofia授權報導，其他家媒體請勿轉載！

