李多慧二度代言摩托車 親考駕照助攻銷量近5千台

李多慧二度擔任摩托車品牌代言人。（圖／光陽提供）

韓國啦啦隊女神李多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和摩托車品牌再次合作，成為2款「移動時尚」新車代言人，李多慧說：「謝謝廠商在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」

李多慧去年和品牌首次合作，她代言的車款賣出近5000台，也帶動品牌一整年賣出高達三萬台以上時尚車，李多慧得知後開心表示：「我來台灣進入第四年，有一半時間就是跟品牌一起度過的！這次很有意義是第二次合作，非常感謝台灣的粉絲支持，請大家持續關注我與KYMCO。」

廣告 廣告

當初她為了代言特別回韓國考機車駕照，曾經花了5天4夜騎機車環島的李多慧，對自己的騎車技術也很有信心：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

車廂驚見老鼠入侵！北捷調監視器證實「非內部滋生」 被旅客帶上車

白人夫妻懷上「別人的孩子」 誕下黑人女嬰愛痛交織怒告診所