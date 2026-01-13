李多慧享受陳漢典餵食 竟是Lulu授意

網路節目《明星開拍中》最新一集邀請到啦啦隊女神李多慧擔任主角，打造互動遊戲企劃「慧與製作人」，讓她以「男友視角」進行沉浸式戀愛互動，從甜蜜曖昧到台味日常一次包辦，堪稱粉絲福利最滿的一集。

而在「男友視角」的戀愛互動橋段中，陳漢典飾演李多慧的「節目男友」，頻頻被擔任本集導演的Lulu在旁下指令「摸她的頭」、「餵她」，讓他相當難為情，笑說自己明明是在工作，但同時也是導演的老公，非常不知所措。

除了甜蜜互動，李多慧更在節目中挑戰超反差的「台式8＋9」角色，在撞球館情境中不只語氣瞬間變得凶狠，還多次爆粗口，女神一秒變狠妹的畫面讓現場全笑翻，同為來台發展的風田也稱讚：「她特別討喜，這個部分是學不來的，就算她是在罵髒話，我們在旁邊也是笑得很開心。」李多慧也在節目中大方聊起理想型，坦言喜歡個性親切的人，還笑說自己特別喜歡肚子「QQ的」男生，真誠發言瞬間融化全場。