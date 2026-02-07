李多慧亮相《單身即地獄》？43秒自我介紹全網暴動

娛樂中心／吳宜庭報導



韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台釋出一支短片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段。李多慧穿著居家服與拖鞋，佩戴耳機，以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數43秒就展現出強烈存在感，影片一出立刻引發網友熱烈討論，截至目前，影片已吸引近90萬人觀看和7萬人按讚。









李多慧現身《單身即地獄》？自曝「狂被搭訕」43秒自我介紹吸7萬人打call

李多慧在IG影片中自信表示，「我從小時候到現在一直漂亮，我走在路上沒走幾步就會有人搭訕我」。（圖／翻攝自李多慧IG）

廣告 廣告

經紀人在IG上分享影片，幽默標註：「單身即地獄下一季嘉賓－李多慧……所以為什麼要拍這個」，李多慧本人也在底下留言：「我好像要去地獄島了……」。影片中，李多慧自信表示：「我從小時候到現在一直漂亮，我走在路上沒走幾步就會有人搭訕我」，展現她受歡迎的日常。她還透露自己有一項「魔法能力」，「讓不開心的人可以秒變幸福」，並配上誇張表情與動作。此外，她打趣稱自己不需要吃飯，「我照鏡子看到我的美麗，就飽了」，最後正經向鏡頭說道：「我們在《單身即地獄》見面吧，謝謝。」

粉絲對影片反應熱烈，留言紛紛稱讚她的幽默與美貌：「我從頭到尾1pick這位女嘉賓」、「多慧這是看上癮了，可以去參加下一季了」、「我要笑死，你最好都穿那雙拖鞋去參加」、「哈哈哈哈哈這個嘉賓我很愛」、「你給我去參加第六季」、「好喜歡最後一秒，好可愛啊」、「有你在的地方都是天堂島」，敲碗希望她能參加下一季《單身即地獄》。

原文出處：李多慧現身《單身即地獄》？自曝「狂被搭訕」43秒自我介紹吸7萬人打call

更多民視新聞報導

李千娜淡化林宅血案？導演祖父曾是警總發言人 沈伯洋痛批：在骨骸上起舞

北一女「校花冊」揭密！翁滋蔓、Lulu近況一次看

時尚圈痛失天才少女！21歲超模新星驚傳驟逝

