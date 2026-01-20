李多慧傳「減少上半年活動」遭指難搞、活動價碼高3倍

李多慧傳出活動價碼比其他韓籍啦啦隊高出3倍，而且溝通過程要求繁多。(圖／林欣儀攝)

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展多年，親切性格圈粉無數，近來跨足主持及電影等領域，發展相當多元，才被脫口秀演員林妍霏影射是雙面人、私下會抽菸罵髒話後，又傳出有公關公司指出她的活動價碼比其他韓籍啦啦隊高出3倍，而且溝通過程要求繁多，種種流言讓她相當無奈，據傳，李多慧有意減少上半年活動，不禁讓人好奇是否有所關聯。

根據《鏡週刊》報導，有公關公司表示與李多慧進行商業合作時，價碼約莫20萬起跳，業配更是開價到30萬以上，是其他韓籍藝人的3倍，同樣預算可以請到4-10位韓籍或本地啦啦隊成員，此外，進行溝通時，開出的規格及要求也相當繁多，像是她目前的工作由韓國經紀人處理，公關公司不僅被要求全程用韓文溝通，還要先把工作內容翻譯成韓文，無形中增加不少成本。

廣告 廣告

李多慧代言活動不斷。(圖／池宗玲攝)

李多慧首度演出的電影《辛亥隧道》，預計今年農曆七月在台灣上映，傳出她為了能全心全力投入電影宣傳，與經紀公司討論後，除了球團工作以外，將減少今年上半年的公開活動，足以見得她對即將推出的大螢幕處女作相當重視。

對於遭脫口秀演員林妍霏影射是雙面人、私下會抽菸罵髒話，台上台下形象落差很大，李多慧日前拍影片回應，她先是澄清不會抽菸，接著強調會督促自己進步，今年重心會繼續放在台灣，高EQ回應讓網友一面倒力挺。

更多中時新聞網報導

龔鈺祺音樂會 理想混蛋雞丁站台曝巧合

補打9價HPV疫苗 保護力再提升4成

李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海