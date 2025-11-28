李多慧公開「維持48 公斤」秘訣！早餐吃「蘋果+1物」網驚呆：「有多慧一半努力，我就瘦下來了」

南韓啦啦隊女神李多慧來台三年人氣依舊超狂，她不只舞台魅力爆棚，私下的親民日常也讓粉絲超喜歡。大家最好奇的，就是她到底怎麼在滿檔行程之下，還能把身材穩穩守在48公斤。她最近在 YouTube 大方公開自己的「瘦身日常」，影片一天就突破十萬觀看，網友看完都崩潰喊：「有多慧一半努力我就瘦了」、「我做不到…難怪我胖！」

李多慧瘦身秘訣：自製減肥早餐「蘋果+無糖花生醬」

李多慧說，她的早晨基本上一定會從水果開始，而她最常吃的就是蘋果，還特別強調一定「連皮吃」，因為膳食纖維多、飽足感更強。為了增加營養和口感，她會在蘋果片上抹一層「100％無糖純花生醬」，完全不碰加工或含糖版本，避免血糖暴衝或脂肪囤積。這款「蘋果配花生醬」就是她超多年不變的招牌早餐，讓許多粉絲為之震驚，原來吃花生醬可以不發胖，重點在於挑選無糖款。

李多慧瘦身秘訣：飽足感果昔

另外，討論度超高的，就是她自己研究超久的果昔配方。她說如果早上行程太趕，就會直接用這杯果昔代替早餐帶著走。裡面有燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、香蕉，加上冷凍藍莓、覆盆子，最後倒入低脂牛奶一起打。這杯厲害的點在於：能喝飽、好喝、熱量還不高。她也強調「減肥一定要吃好吃的，不然撐不久！」

李多慧瘦身秘訣：原型食物為主

除了早餐，她平常整體的飲食也以原型食物為最大原則。她會固定去美式賣場補貨，把雞胸、蔬菜、莓果等食材買好買滿，再自己分裝成真空包。當天如果要跑行程，她通常會帶一份簡單的沙拉當外食替代品，不但方便也能維持最佳體態。她說，只要多準備一點點，飲食就不會亂掉，身體也比較不會水腫或疲累。

李多慧瘦身秘訣：堅果代替零食

談到大家最容易破功的零食，她分享「我都用堅果救自己」。因為堅果雖然油脂高一些，但都是好油，而且更乾淨不加工，不會像洋芋片、甜點那樣一口接一口停不下來。她會把堅果分小袋放包包，肚子餓時吃幾顆就能撐住，也不用擔心攝取太多垃圾熱量，是她隨身必備的小技巧。

李多慧瘦身秘訣：晚餐吃烤地瓜

到了晚上肚子餓怎麼辦？她的答案超簡單：烤地瓜！熱量不高、醣類乾淨又有飽足感，也不會像正餐那樣吃太多。她說自己晚餐常常忙到沒時間煮東西，但一條烤地瓜就能讓她有精神、又不怕胖，是她最不容易踩雷的晚餐選擇。

李多慧瘦身秘訣：保健品

在保健方面，她也會依照自己的需求補充必需的營養品，包括維他命、Omega-3、以及幫助放鬆與睡眠品質的鎂。她說這些並不是強制必吃，但對她維持能量和體態很有幫助。她的原則很簡單：吃乾淨、動一點、補足營養，讓身體「不暴走」，自然就能維持在48公斤。

