李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
記者陳宣如／綜合報導
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。
影片由李多慧的經紀人在IG上分享，並幽默標註：「單身即地獄下一季嘉賓－李多慧……所以為什麼要拍這個」；李多慧本人看到後回應：「我好像要去地獄島了……」，一來一往的互動引發粉絲笑聲。
畫面中，李多慧穿著居家服和拖鞋，佩戴耳機，模仿節目氛圍登場。她開口便自信地表示：「我從小時候到現在一直漂亮」，並補充說：「我走在路上沒走幾步就會有人搭訕我」，強調這種受歡迎程度對她而言是「日常」。她接著透露自己的特殊「魔法」能力：「不開心的人可以秒變幸福」，並以多段搞怪表情與誇張動作示範如何逗人開心。影片後段，李多慧打趣表示自己不需要吃飯，「我照鏡子看到我的美麗，就飽了」，將自戀幽默演繹到極致，最後她對鏡頭正經說道：「我們在《單身即地獄》見面吧，謝謝。」
粉絲在影片下留言反應熱烈，不少人讚賞李多慧的幽默與美貌，有人表示：「超喜翻，一定每集都選你！」、「快笑死了，超可愛的」、「有你在的地方，都是天堂島」、「我將從頭到尾1pick這位女嘉賓」、「妳在哪個島，我都倒」。除了肯定她亮眼的外型，也讚賞她展現出的綜藝感。許多網友甚至敲碗希望她能出演《單身即地獄》下一季，留言中充滿期待。
李多慧來台發展多年，憑藉甜美外型與親切自然的個性，在球場應援及社群平台均吸引大量粉絲關注。此次影片展現她舞台外幽默的一面，也讓觀眾看到與以往形象不同的多趣日常。截至目前，該影片已吸引約6.7萬人按讚，留言與分享數量持續增加，顯示她在社群平台上的高人氣與討論熱度。
