李多慧化身耶誕公主！「雪白肌全被拍」急壞5萬人

娛樂中心／周孟漢報導



中華職棒高人氣「元祖韓援」李多慧來台擁高人氣，雖然進入休賽季，但仍常與粉絲分享日常生活，十分用心經營在台事業的她，親民的作風讓她成為不少廠商的寵兒。而在近日，她透過個人社群曬出與外送平台的合作文章，不僅化身耶誕公主，還大曬纖細四肢，雪白的肌膚，加上她「1表情」讓人看了瞬間戀愛，直喊「太辣了啦公主」、「 有你在的日子，好事多慧（都會）發生」。





好事「多慧」發生！李多慧曬雪白肌化身「耶誕公主」1表情吸50000人朝聖

李多慧化身耶誕公主。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）

李多慧大秀美腿（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）





李多慧坦言在台灣收到很多人的幫忙。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）





李多慧12日透過IG發文，曬出與外送平台的合作文，她坦言自己在來台灣的這段期間，一路上收到很多人的幫忙，經歷了很多好事，開心寫下「我自己超感謝的」，接著也PO出自己扮成耶誕公主的美照，只見她綁起包包頭、做起嘟嘴表情、身穿紅色平口禮服，胸前放了一個白色蝴蝶結，還大方露出手臂、長腿，白皙肌膚一覽無遺，整體造型既俏麗又不失性感。

李多慧綁起包包頭，嘟嘴表情相當可愛。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）





李多慧白皙肌膚一覽無遺。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）





美照出爐後，短短19小時就累積了超過5萬人按讚。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）





美照出爐後，短短19小時就累積了超過5萬人按讚朝聖，直喊「多慧公主」、「太辣了啦公主」、「我最感謝的就是李多慧來台灣」、「多慧最愛的耶誕節又來了」、「請問哪裡可以點到這位外送員」、「嘟嘟嘴這麼可愛」、「 有你在的日子，好事多慧（都會）發生」、「太犯規了」、「多慧實在太可愛」。









