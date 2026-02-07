李多慧去年代言的車款賣出近5000台 光陽續簽

李多慧去年和光陽KYMCO首次合作，她代言的車款賣出近5000台，也帶動光陽KYMCO一整年賣出高達三萬台以上時尚車，獲得續簽。（圖片來源／光陽提供）

超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款新代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」

李多慧被機車大廠相中，代言效果不錯

李多慧去年和光陽KYMCO首次合作，她代言的車款賣出近5000台，也帶動光陽KYMCO一整年賣出高達三萬台以上時尚車，李多慧得知後開心表示「我來台灣進入第四年，有一半時間就是跟KYMCO一起度過的！這次很有意義是第二次跟光陽KYMCO合作，非常感謝台灣的粉絲支持，請大家持續關注我與KYMCO。」

當初她為了代言光陽KYMCO機車，特別回韓國考機車駕照，曾經花了5天4夜騎機車環島的李多慧，特別喜歡擁有大置物空間的車款，認為十分實用！她對自己的騎車技術也很有信心：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」

廣告 廣告

機車環島留下深刻印象，「我騎車技術很好」

廣告拍攝當天，李多慧騎上兩款新車，雖然天氣有點冷，但她說：「心情很滿意，我選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮！因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」該車款復古可愛的鍍鉻飾板跟鍍鉻燈罩也讓她印象深刻，認為「顏質」超加分。

最後她不忘跟粉絲介紹，車廂裡的百寶袋方便實用：「我有時候要去繳費，把帳單放在百寶袋內，就不用擔心搞丟啦！」KYMCO光陽機車則希望藉由李多慧的超人氣和時尚感，讓注重「時尚必須擁有」的消費者可以選購這兩款優化改款的新車，能有「人車一體」的時尚穿搭與駕馭流行的好心情。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台船現金剩20幾億堪慮 待銀行聯貸150億上場支援 內部期盼政府再增資

台塑四寶1月營收南亞一馬當先 2026是塑化反彈年？

緯創林憲銘：AI不是泡沫現在只是第1.5波的基礎建設 公司股票值得長期持有

