李多慧參加下季《單身即地獄》？自信喊「照鏡子就飽」網全笑翻

李多慧近期模仿《單身即地獄》片段。（圖／翻攝自IG@82dahyeda）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第3年，憑藉甜美外型、親民形象圈粉無數，近日南韓戀愛實境節目《單身即地獄》熱播中，李多慧經紀人也發布一段她模仿節目嘉賓的片段，引發熱烈討論。

從影片中可見，李多慧一身居家穿搭，戴著耳機、踩著拖鞋慵懶入境，接著便坐上椅子模仿節目片段：「我從小時候到現在一直漂亮，我走在路上沒走幾步就會有人搭訕我」，並提及自己有讓不開心的人可以秒變幸福的魔法。

李多慧模仿《單身即地獄》節目片段。（圖／翻攝自IG@82dahyeda）

李多慧模仿《單身即地獄》節目片段。（圖／翻攝自IG@82dahyeda）

廣告 廣告

李多慧接著開玩笑說：「我不需要吃飯，我照鏡子看到我的美麗就飽了。」隨後正經喊話：「我們在《單身即地獄》見面吧！」話一說完還撥弄頭髮、咬唇，最後忍不住笑場。影片曝光後，李多慧本人也幽默回應：「我好像要去地獄島了……」，引來網友狂讚，「我會從頭到尾 1 pick 這位女嘉賓」、「妳給我去參加第六季！」



【更多東森娛樂報導】

●遭羞辱沒讀過大學！2女星「錄影爆衝突」薔薔夾中間急緩頰

●女星對戲到一半落跑！卞慶華被嫌「嘴巴有大便味」慘退貨

●不捨S媽痛失大S！白冰冰淚曝「私下通話」暖喊具俊曄回歸

