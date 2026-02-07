李多慧參演《單身即地獄》？穿拖鞋自信登場「照鏡子就飽」網友全暴動

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女孩李多慧來台4年擁有高人氣，平常活潑、親民形象受到粉絲喜愛，日前李多慧經紀人在社群上發布一段李多慧模仿戀愛實境節目《單身即地獄》的片段，影片一曝光就掀起網友討論。

影片中，李多慧踩著拖鞋身穿居家服，還戴著耳機慵懶登場，一開場就引用節目裡的名片段表示：「我從小時候到現在一直漂亮，我走在路上沒走幾步就會有人搭訕我」，驕傲地表示對她已經是日常。

還提到自己有可以讓人「變幸福的魔法」，讓不開心的人變幸福，更幽默表示：「我不需要吃飯，我照鏡子看到我的美麗就飽了。」影片最後還小小笑場，相當可愛。李多慧事後也在貼文中留言自嘲：「我好像要去地獄島了...」網友們看到後紛紛稱讚李多慧很可愛，「有你在的地方，都是天堂島」、「妳給我去參加第六季！」、「我將從頭到尾1pick這位女嘉賓」。

