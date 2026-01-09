李多慧口音被酸！錫蘭喊「滿好笑的」秒刪逆風文 網驚：原來他會怕

錫蘭轉發李多慧被嘲諷的片段稱「滿好笑的！」結果卻悄悄刪掉文章，引發討論。（圖／IG@xilanceylan）

台灣脫口秀演員妍霏，在近日專場表演中對韓籍啦啦隊李珠珢、李多慧的口音進行嘲諷，引發網友質疑涉嫌歧視與霸凌。對此，熱愛評論時事的網紅錫蘭也捲入風波，原本他還逆風發文表示「我覺得滿好笑的！」結果卻悄悄刪文。

目前，有關妍霏的脫口秀爭議片段，已經在Threads上徹底瘋傳，大多數網友均認為妍霏的言論不妥，甚至質疑有歧視、公開霸凌等行為。不僅富邦育樂、味全龍球團都相繼發聲抨擊，就連名嘴、議員、KOL都看不下去，罵聲一片。

正當風向一面倒之際，錫蘭竟轉發影片並表示「我覺得滿好笑的！為啥留言裡的人都這麼生氣！」似乎是見到風向不對，立刻刪掉該篇文章，但早被網友們截圖下來，開啟另一處戰場，「笑死他原來會刪文」、「自己明明也是到處在外國生活的人，居然會覺得這件事好笑？」、「說教男比利時人終於踢到鐵板了，活該」。

錫蘭轉發影片表示「我覺得滿好笑的，為啥留言裡的人都這麼生氣！」隨即刪掉文章。（圖／翻攝Threads）

據了解，錫蘭的爸爸是比利時人、媽媽是大陸人，曾在上海生活過，因此才會擁有一口流利的中文。目前住在日本，時常透過YouTube評論台灣時事，因犀利的風格言語強調自身立場和觀點，卻也經常飽受爭議。如今卻為了蹭這波時事意外翻車，也讓網友看了不禁失笑。

