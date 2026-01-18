李多慧台中搭車「被運將認出」！他驚喜打給女兒：好漂亮喔

（記者洪承恩／綜合報導）韓籍啦啦隊女神李多慧日前到台中工作，返程時搭上計程車遇到熱情司機，對方一眼認出她後立刻興奮地打電話給女兒們「報喜」，李多慧不只在鏡頭前親切打招呼，還隔空比愛心、幫正在上班的女兒加油，下車時更偷偷塞小費，整段暖心互動曝光後，再度讓大量網友直呼「人美心更美」。

李多慧在活動結束後準備前往高鐵，剛上車沒多久，司機便激動喊出她的名字，忍不住說自己緊張到流汗。確定真的是偶像後，他立刻打給女兒分享喜悅。女兒們起初不敢相信，司機還直接開視訊證明自己沒開玩笑。面對鏡頭，李多慧主動揮手、稱讚「好可愛」，還跟著對方一起比出愛心，讓對方害羞喊出「好漂亮喔」。

圖／李多慧在台中搭計程車，結果被運將認出，變成粉絲見面會。（翻攝李多慧IG）

知道其中一位女兒正在工作時，李多慧也透過視訊溫柔打氣「上班加油喔」，讓司機在開車的過程中興奮到不斷 repeat 「真的太幸運了」。整趟旅程氣氛輕鬆又有趣，連經紀人都在旁邊笑到停不下來。

圖／李多慧在台中搭計程車，結果被運將認出，變成粉絲見面會。（翻攝李多慧IG）

到了目的地後，李多慧不只先開口邀司機合照，司機跳下車後還開心到小跑步趕上她。結束拍照後，他幫忙拿行李時，李多慧悄悄從包包拿出小費遞上。雖然司機想婉拒，但她一邊做動作一邊說「跟女兒一起吃甜點」，才讓對方收下。走進高鐵月台時，她還開心地說，「我真的很喜歡台中，我們常常見吧！」

影片曝光後引來大量網友湧入按讚與留言，大家大讚她真誠又溫暖，也羨慕司機一家遇上偶像。司機的女兒更在底下留言感謝李多慧願意視訊，「我們全家都很喜歡妳跳舞！」讓這段小插曲變得更加可愛。

