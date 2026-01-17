李多慧台中遠百ONE BOY專櫃體驗一日店長 引爆冬日暖科技話題
【記者張嘉誠／綜合報導】
台灣機能服飾品牌 ONE BOY 持續深耕智能機能領域，因應台灣多變氣候，ONE BOY推出的升級力作 —「智能升溫七合一衝鋒衣 2.0」完全可以派上用場， 1 月 16 日台中大遠百 6 樓 ONE BOY 門市舉辦「ONE BOY × 李多慧 一日店長活動」，特別邀請ONE BOY 品牌好友李多慧親臨現場，透過實測體驗與粉絲互動，帶領消費者感受「一按就熱．慧讓你暖」的冬日科技魅力。
台中大遠百ONEBOY專櫃現場，一早就湧入大批粉絲排隊卡位等待人氣女神李多慧甜美現身，活動還沒開始，人潮已經擠滿櫃位周邊。隨著音樂響起、李多慧熱力登場，尖叫聲此起彼落，瞬間引爆全場氣氛。隨後她親自實測 ONE BOY 最新推出的「智能升溫七合一衝鋒衣 2.0」，現場直接操作四段式智慧溫控系統，讓外套「一按就熱」，讓活動氣氛再度升溫。
此次活動最受關注的智能升溫七合一衝鋒衣 2.0，加熱方式很簡單，只要使用外套內的USB線連結行動電源，透過按鈕長按開關機，顯示「藍色」低溫暖和、最高升溫14.8度；顯示「青色」中溫舒適、最高升溫18.9度；顯示「紫色」高溫溫暖、最高升溫23.2度；顯示「紅色」最高熱效、最高升溫28.8度，可隨心所欲調整四段控溫。並整合智能升溫、蓄熱、防水、防風、防汙防油、防刮以及內裏石墨烯共七大機能，一件即能因應台灣多變氣候，重新定義都會與戶外穿搭的保暖科技標準。
李多慧除了實測給大家了解，也分享自己的冬日穿搭風格與機車族保暖穿搭心法，示範如何把機能外套穿得又暖又好看，特別推薦給粉絲：「以前穿很多件還是冷，現在這件一按就熱，拍照也好看！」，台下粉絲不時舉起手機狂拍，捕捉女神每一個瞬間。充分展現ONE BOY機能外套兼具實用與時尚的多元魅力。
ONE BOY 指出，希望透過明星實測與沉浸式互動體驗，讓消費者不只是看見機能數據，而是真正感受到科技帶來的溫度改變，讓保暖外套不只是冬季必需品，更成為日常穿搭的一部分。
在這個冬天，ONE BOY 攜手李多慧，用科技，把溫暖變得更即時；用體驗，讓每一件外套，都成為貼近生活的守護。
