李多慧在台行程滿檔「無休奔跑中」 自拍洩近況：工作才能感覺到活著

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，憑藉親民個性圈粉無數的她，一舉一動都受到關注，雖然2026上半年決定為了宣傳首部電影而減少工作量，不過李多慧1月份工作依舊滿檔，深夜她也曬出自拍照分享近況。

從曝光的畫面可以看到，李多慧穿著微透膚襯衫，對著鏡子嘟嘴自拍，展現俏皮一面，她提到2026年1月「在台灣無休的奔跑中」，同時透露這是她首次連續拍6天廣告，雖然工作量不少，但李多慧似乎樂在其中，幽默表示「只有工作的時候，才會真正感覺到自己活著」。

事實上，李多慧在台灣除了啦啦隊活動外，還是各大廠商的新寵兒，代言活動源源不絕，不只如此，她還跨界進軍電影圈，主演電影《辛亥隧道》，將與徐若瑄、李李仁、季芹等演藝圈大咖同台飆戲，讓眾多粉絲相當期待。

李多慧1月份有滿滿工作。（圖／翻攝自IG）

