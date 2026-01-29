李多慧學臺語飆髒話 柯震東認是理想型

記者王丹荷／綜合報導

柯震東、李多慧今（29）日首度同台出席運動品牌活動，近期在徵求韓文家教的柯震東現場秀了段韓文自我介紹，最近客串8點檔的李多慧則示範了臺語髒話「哩洗勒靠」等，反差表現讓現場笑翻；柯震東受訪時表示還沒看過李多慧的球場應援，讓李多慧訝異：「怎麼會！」柯震東解釋是因為沒有買到票，2人也現場承諾要互送球票和電影票。

柯震東被拱找李多慧當韓文家教，「她太忙了啦，怎麼可能，而且1個小時不知道多少錢，我還是找真的家教好了。」被問日前受邀出席Lulu、陳漢典婚禮，是否被刺激想婚？柯震東表示：「不會，雖然很感動，我看他們新人好累！」強調也要先有對象，問他李多慧算是理想型嗎？柯震東笑說，「肯定！她是每個人的理想型對不對？」被問理想型，他列舉：「善良、漂亮、做自己的人。」

李多慧稱讚柯震東韓文發音很好，柯震東笑說：「我只會自我介紹啦，都講了10幾年了！」對於近期韓職球團爆禁令，禁止旗下啦啦隊臺韓兩地應援，李多慧表示自己在韓國沒有活動4年了，「因為一直住在臺灣，不知道韓國的消息。」至於會給其他韓籍啦啦隊建議嗎？她回應：「我沒有建議，自己的人生自己選擇。」

柯震東（左）、李多慧出席運動品牌活動。（品牌提供）