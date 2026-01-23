李多慧客串台灣8點檔 喜喊最愛壞女人使壞

（中央社記者洪素津台北23日電）韓籍啦啦隊員李多慧近來挑戰演出8點檔「百味人生」展現反差魅力，她以全國語和黃玉榮、德馨對戲，更分享自己在韓國也很愛看8點檔中的壞女人使壞，當場忍不住戲癮演出白眼壞女人。

李多慧日前也客串拍攝「百味人生」，劇中李多慧在服飾店中擔任一日店長，遇到黃玉榮化身迷哥，瘋狂索取簽名、合照，讓一旁的德馨醋意大爆發，這段結合追星、夫妻鬥嘴與生活寫實的橋段，讓李多慧的客串成為亮點，也為劇情增添話題與笑點。

拍攝當天黃玉榮頻頻「吃螺絲」，據新聞稿，他笑稱故意的，「想讓李多慧多留久一點。」德馨也分享拍攝側記，直誇李多慧十分認真，「鏡頭沒拍到的時候，她一直在背台詞，而且全程用國語對戲，真的很厲害。」

李多慧也分享自己在韓國看連續劇的經驗，她笑說，若看到劇中的壞女人，自己會很生氣想罵人，「我會害怕壞女人」，也表示自己平時個性活潑，因此很想挑戰「反差大一點」的角色，現場還即興示範壞女人翻白眼表情，一旁黃玉榮笑喊，「太可愛了啦！」完全演不出壞感。

談到語言學習，李多慧坦言國語仍每天持續努力，台語一般講話還在慢慢學習，希望能一步一步慢慢學好。（編輯：林恕暉）1150123