李多慧客串《百味人生》 黃玉榮小鹿亂撞

啦啦隊女神李多慧日前客串《百味人生》，描述白目夫妻檔俊龍（黃玉榮 飾）為哄心情低落的美鳳（德馨 飾）外出血拚散心，卻因李多慧驚喜現身在店內而瞬間變調。俊龍當場化身迷哥，瘋狂追星索簽名、合照，讓美鳳醋意大爆發，夫妻互動笑料百出。拍攝當天，黃玉榮頻頻「吃螺絲」，他笑說是故意的，「想讓李多慧多留久一點。」1句玩笑話立刻引來現場笑聲。

拍攝現場笑聲不斷，李多慧客串8點檔展現反差魅力，德馨也分享拍攝側記，直誇李多慧十分認真，「鏡頭沒拍到的時候，她一直在背台詞，而且全程用國語對戲，真的很厲害。」黃玉榮補充，覺得她本人和電視上有點不一樣，「電視裡很漂亮！」讓李多慧當場睜大眼睛，他隨即趕緊補救笑說：「本人更漂亮，很甜！」德馨也打趣表示，難怪他當天拍攝精神不太集中，「是小鹿亂撞吧！」

聊到8點檔在臺灣擁有廣大觀眾群，李多慧也分享在韓國看連續劇的經驗。她笑說，若看到劇中的壞女人，自己會很生氣想罵人：「我會害怕壞女人。」談到語言學習，她坦言國語仍每天持續努力，臺語一般講話還在慢慢學習，直呼：「好難學喔！」目前最熟悉的反而是臺語髒話，引來現場眾人笑虧：「是先學髒話嗎？」她也可愛回應，希望能一步一步慢慢學好。

對於這次客串演出，劇組一致認為李多慧表現自然、真誠又可愛。被問到最想嘗試的角色？她表示自己平時個性活潑，因此很想挑戰「反差大一點」的角色，現場還即興示範壞女人翻白眼表情，不料一演完，黃玉榮與眾人立刻笑喊：「太可愛了啦！」完全演不出壞感。

此外，德馨經常在網路追蹤李多慧資訊，恰巧日前她也發了一篇文，她以表演工作者的角度指出，表演應是尋求共鳴、而非建立在醜化或嘲弄他人之上。看見李多慧的回應既心疼也佩服她的韌性，並寫下：「儘管這世界從不缺少惡意，我們仍要守住內心的那份溫柔。」

