李多慧害羞了！認「想韓文告白她」首挑大型主持「最擔憂1事」

李多慧來台發展後，除了啦啦隊身分外，也開始跨界挑戰主持工作。本週六（21日）她將迎來首場大型主持處女秀，擔任台南市政府舉辦的《搖滾耶誕演唱會》主持人，將與籃籃組搭檔。

李多慧化身可愛「聖誕樹」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李多慧今（17日）出席外送平台活動時分享心情，談到當天表演嘉賓包含南韓女團 APINK 成員恩地，她難掩興奮表示：「我以前到現在都很喜歡 APINK，高中時還跳過她們的舞。」更害羞透露，私下想用韓文向對方告白，「我會韓文，我想要。」

首次挑戰大型舞台主持，李多慧坦言相當緊張，「現在正在準備中，不管講話或表演都有在練習，大家可以期待，因為我還沒主持過這麼大的活動。」不過她也笑說，有好友籃籃在身邊陪伴，讓她安心不少。

李多慧將首次挑戰大型舞台主持。（圖／記者鄭孟晃攝影）

被現場拱即興示範開場，李多慧笑問：「可以嗎？籃籃可以嗎？」並透露開場會有「小小表演」。她也分享，最困難的部分其實是「講話」，「因為我跟籃籃是好朋友，平常講話比較開玩笑，但耶誕活動需要比較正式的感覺，所以正在努力練習。」

至於年末行程，李多慧透露聖誕節當天將返韓陪伴家人，跨年是否留在台灣仍未確定，「我其實想在台灣，目前還沒有工作安排，但如果可以，跨年一定要帶爸爸媽媽一起。」

