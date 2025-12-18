李多慧害羞「大跳撒嬌舞」！ 首度鬆口「未來合約動向」

味全龍小龍女韓籍啦啦隊「李多慧」。（圖／東森新聞）





韓籍啦啦隊「李多慧」，轉戰味全龍小龍女後，人氣還是很旺。李多慧出席活動，被追問合約即將到期後，未來的動向，她也鬆口回應，已經有規劃，並表示自己會一直住在台灣。

Dragon Beauties 李多慧：「3.4...，好可愛喔 好可愛喔，謝謝你們。」

哎呀！可愛的李多慧，也害羞遮臉啦！但是跳起撒嬌舞，看起來輕而易舉，不只自己哼節奏，還打拍子幫業者宣傳，只是大家更關心的，就是味全龍合約即將到期，未來李多慧是否續約，繼續留在台灣。

廣告 廣告

Dragon Beauties 李多慧vs. 記者：「（想好了），大概什麼時候，粉絲可以知道？（粉絲應該知道是，兩月，2月，2月，2月，當然 10年、20年，一直一直，我一直住在台灣）。」

李多慧嘟嘴賣萌也賣個關子，要粉絲好好期待，只是她的挑戰，還有近期開始跨界首場大型主持，將在20號台南市府辦的搖滾耶誕演唱會與籃籃夢幻組合。

Dragon Beauties 李多慧：「困難的地方是，當然是講話的部分，因為我跟籃籃是好朋友，所以我們講話比較開玩笑的感覺，但是聖誕節活動的時候，有點正常的感覺，需要真誠的感覺，所以對...，我正在練習中。」

活動倒數，李多慧因為是初體驗主持大型活動，坦言心情很緊張，還要練習正經的感覺，但也期待當天表演嘉賓APINK成員鄭恩地，希望兩人有機會一起在台上跳舞。



【更多東森娛樂報導】

●找李多慧開箱不付錢！業者賴帳鬧上法院 「合作價碼」意外曝

●是你嗎？李多慧被暖到 急尋2台灣女孩

●獨家／女神李多慧陪你搓湯圓！永靖「千人封街」迎冬至

