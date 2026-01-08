李多慧寒流穿超薄上衣熱舞！網驚見「黑色Bra輪廓」嗨翻

娛樂中心／饒婉馨報導

味全龍高人氣「韓援女神」李多慧來台發展已邁入第3年，憑藉親民的風格、精湛舞蹈實力吸粉無數，在IG擁有高達近195萬粉絲追蹤。雖然寒流來襲，但她仍穿著透膚露肚上衣隨著音樂擺動身體，甚至能隱約看見裡面的黑色Bra現形，讓不少粉絲瞬間暴動。





李多慧在寒流天氣仍穿超薄短版上衣，讓她的「內在美」若隱若現。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）

畫面中，李多慧穿著一件淺粉色的薄上衣，內搭的黑色內衣若隱若現，格外吸睛；短版露肚的設計，剛好展現出她緊實的腹肌線條。下半身則搭配格紋長褲，營造出一種隨性、慵懶的氛圍，讓整體的火辣穿搭顯得自然而不刻意。她這部短短11秒的熱舞片，每個動作都簡潔有力，舞蹈力度拿捏得剛剛好，讓粉絲忍不住狂讚「多慧能跳出又美又帥的感覺」、「多慧怎麼可以每次都跳出不一樣的感覺」、「多慧想妳了啊，這衣服太辣了」、「怎麼同時具有可愛又帥又美又性感的」、「不可以！！！我們多慧不可以穿這樣 太性感了」。

李多慧的舞蹈實力相當優秀，因此常被粉絲誇讚。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）

然而，李多慧近期被受邀拍攝《冠軍之路》預告片，不過她身為韓國人，卻出現在台灣職棒的紀錄片，也在網路上引發不同立場的聲音與討論，但粉絲出面護航力挺表示，每個人對棒球的熱愛是不分國籍的，並指出她在片中還特別用排灣族語替味全龍球員加油，高喊「KISAMULJA！(加油）」，令不少台灣人看了都被感動。





