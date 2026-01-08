李多慧寒流穿超薄上衣熱舞！網驚見「黑色Bra輪廓」嗨翻
娛樂中心／饒婉馨報導
味全龍高人氣「韓援女神」李多慧來台發展已邁入第3年，憑藉親民的風格、精湛舞蹈實力吸粉無數，在IG擁有高達近195萬粉絲追蹤。雖然寒流來襲，但她仍穿著透膚露肚上衣隨著音樂擺動身體，甚至能隱約看見裡面的黑色Bra現形，讓不少粉絲瞬間暴動。
李多慧在寒流天氣仍穿超薄短版上衣，讓她的「內在美」若隱若現。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）
畫面中，李多慧穿著一件淺粉色的薄上衣，內搭的黑色內衣若隱若現，格外吸睛；短版露肚的設計，剛好展現出她緊實的腹肌線條。下半身則搭配格紋長褲，營造出一種隨性、慵懶的氛圍，讓整體的火辣穿搭顯得自然而不刻意。她這部短短11秒的熱舞片，每個動作都簡潔有力，舞蹈力度拿捏得剛剛好，讓粉絲忍不住狂讚「多慧能跳出又美又帥的感覺」、「多慧怎麼可以每次都跳出不一樣的感覺」、「多慧想妳了啊，這衣服太辣了」、「怎麼同時具有可愛又帥又美又性感的」、「不可以！！！我們多慧不可以穿這樣 太性感了」。
李多慧的舞蹈實力相當優秀，因此常被粉絲誇讚。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）
然而，李多慧近期被受邀拍攝《冠軍之路》預告片，不過她身為韓國人，卻出現在台灣職棒的紀錄片，也在網路上引發不同立場的聲音與討論，但粉絲出面護航力挺表示，每個人對棒球的熱愛是不分國籍的，並指出她在片中還特別用排灣族語替味全龍球員加油，高喊「KISAMULJA！(加油）」，令不少台灣人看了都被感動。
原文出處：李多慧寒流穿超辣透膚拍「11秒激辣熱舞片」！黑色Bra被看光…狂吸13萬人讚
更多民視新聞報導
家寧爆0人挺「拿不出證據」！友人怨：早就懶得理她
她曬「三點不露全裸照」被禁播1年！達人曝違規內幕
陳詩媛曝「1觀念落差」！她盼王齊麟：多為家庭想
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 34
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 72
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 29
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 134
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」
郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 40
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
最美星二代！鍾麗緹15歲小女兒高顏值爆紅瘋傳 網友狂讚：基因太強大
55歲港星鍾麗緹以亮麗外型聞名，曾演出多部戲劇作品，在觀眾心中留下深刻印象。她育有三名女兒，分別是大女兒Yasmine、二女兒Jaden以及小女兒Cayla。其中年僅15歲的小女兒Cayla（張凱琳，暱稱考拉），近日因一段網友分享的現場側拍影片意外成為焦點。影片中，她穿著深色外套與白色上衣，面對鏡頭微笑，舉止從容自然。高挑的身形與立體五官，加上不帶稚氣的成熟氣質，使她的外貌舉止瞬間吸引討論。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 36
梁朝偉沒兒女！ 劉嘉玲：人生圓滿並非只有傳宗接代
香港女星劉嘉玲去年12月8日剛迎來60歲生日，日前在香港上環文武廟被野生捕獲再度躍上新聞焦點，她和金馬影帝梁朝偉結婚17年沒有生兒育女也再次成為話題。劉嘉玲不久前在綜藝節目《一路繁花2》說：「我就是不想生。」霸氣回應外界對她「沒有下一代人生不完整」質疑。節目上，劉嘉玲認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代自由時報 ・ 4 小時前 ・ 9
演藝圈包租婆是她！25歲財富自由「狂掃淡水線10多間套房」
愛情天后小彤除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水，最近還公布懷孕消息。小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
胡瓜合約就到這月底！《綜藝大集合》再發聲挽留
66歲「綜藝天王」胡瓜，去年「回娘家」主持過年特別節目《金蛇守歲迎新春》收視亮眼，後傳出他確定繼續主持今年過年節目，他日前出席記者會時也提及「華視已經定好新節目跟除夕主持」，未料今（7日）傳出華視決定改回往年慣例，由徐乃麟、曾國城等人《天才衝衝衝》陪伴觀眾過年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6