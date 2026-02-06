李多慧年前續約！代言機車狂賣5000台 甜喊「有機會讓我載」

李多慧再度接下機車品牌代言。（圖／KYMCO光陽提供）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台4年，已然成為廣告寵兒，去年她和機車品牌合作賣出近5000台，也帶動品牌一整年賣出高達3萬台以上時尚車，如今她再度接下新型車款代言，李多慧開心地說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」

李多慧當初為了代言機車品牌，特別回韓國考機車駕照，曾經花了5天4夜騎機車環島，特別喜歡擁有大置物空間的Like EURO歐風特仕版，認為十分實用。她對自己的騎車技術也很有信心：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」

廣告 廣告

李多慧去年代言機車品牌賣出近5000台。（圖／KYMCO光陽提供）

李多慧去年代言機車品牌賣出近5000台。（圖／KYMCO光陽提供）

廣告拍攝當天，李多慧騎上兩款新車，雖然天氣有點冷，但她說：「我超級開心！因為有『Like EURO 125』和『Yogurt Slim 優格 125』，我心情很滿意，我選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮！因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」Like EURO 復古可愛的鍍鉻飾板跟鍍鉻燈罩也讓她印象深刻，認為「顏質」超加分。

最後她不忘跟粉絲介紹，車廂裡的百寶袋方便實用：「我有時候要去繳費，把帳單放在百寶袋內，就不用擔心搞丟啦！」機車品牌則希望藉由李多慧的超人氣和時尚感，讓注重「時尚必須擁有」的消費者可以選購這兩款優化改款的新車，能有「人車一體」的時尚穿搭與駕馭流行的好心情。



【更多東森娛樂報導】

●李多慧不甩韓職禁令！遭嘲諷口音曝「林妍霏道歉私訊」

●沒票看李多慧應援！ 柯震東同台求「電影票換球票」

●罵人都可愛！工作一整天累爆 女神李多慧撂台語

