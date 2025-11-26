李多慧徵人了！團隊開出「這職缺」 薪水福利、工作條件全說了

即時中心／高睿鴻報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展多年，憑藉十足親民的風格吸粉無數，更時常在球場上拿出亮眼舞姿，讓許多男性球迷看得相當開心。除了演藝生涯風生水起，李多慧的YouTube頻道更是廣受歡迎，最近甚至衝破百萬訂閱；現在更傳出，她的團隊近日又發了擴編、徵才訊息。徵才網站上，赫然可見李多慧YT團隊需要1至3名PD（頻道製作人），除了4萬以上月薪，另還提供許多讓人眼睛一亮的福利。

據悉，此份工作的地點位於台北市萬華區環河南路二段，上班時間為日班，週一至週五、早上10點至晚上7點；週休二日；至少徵1至3人。工作技能包括：多媒體影像處理、數位攝影技巧、執行影片拍攝作業、影像輸出作業、執行攝影作業、操作使用各式相機及週邊設備功能、各式影片剪接後製作業。

韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展多年，憑藉十足親民的風格吸粉無數。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

基本條件方面，李多慧團隊希望新員工會使用Mac、以及Mac的剪輯程式Final Cut Pro、了解 Sony 系列相機、鏡頭、DJI 穩定器等基本操作、能用Photoshop等製作縮圖、能聽懂基礎韓文，理解大致拍攝內容（出演者可能會使用韓文）後進行剪輯。

至於員工福利，入職1年後將能享有，包括年終獎金1至3個月；還有每年一次、上限3萬元的年度機票補助、特別假；生日禮金每年1萬；還有每年2萬的工作服裝／配件補助；婚喪喜慶補助等。

