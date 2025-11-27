李多慧徵人啦！年送3萬機票、生日禮金1萬 網友狂投履歷

韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣人氣火熱，她的團隊最近公開徵才，要找一位能與她並肩作戰的頻道製作人。（圖／翻攝自李多慧IG）





韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣人氣火熱，不僅活躍於節目及商演，個人YouTube頻道訂閱也突破百萬。她的團隊最近公開徵才，要找一位能與她並肩作戰的頻道製作人，優渥福利一曝光立刻引發討論。

韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣擁有超高人氣，除了在職棒場邊表演受到矚目，同時經營的個人YouTube頻道，訂閱數日前正式突破100萬。

韓籍啦啦隊李多慧：「今天是素顏，所以要戴著眼鏡，本來一整天待在家裡的話就不想化妝。」

近日她的團隊在徵才網站上公布職缺，宣布擴編團隊，尋找一名頻道製作人，優渥的福利內容也引發熱烈討論。

工作內容包括，影片企劃、腳本撰寫、拍攝執行、後製剪輯，薪資為「4萬元以上」。福利方面也相當亮眼，包括入職滿一年可領1倒3個月年終獎金、3萬元的機票補助、1萬元生日禮金，入職滿半年後還可申請每年2萬元的工作服裝、配件補助。

根據徵才平台顯示，這項職缺上架後已經吸引30多名求職者投遞履歷，最近一次更新日期為11月23號，顯示職缺討論度相當高，大家都想和多慧女神當同事。



