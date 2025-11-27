李多慧徵才！月薪4萬起、年終給3個月 工作條件曝光網推：很值得

【緯來新聞網】韓籍啦啦隊人氣明星李多慧近來轉戰網路平台，經營YouTube頻道成績亮眼，訂閱數突破百萬。她所屬公司近期在104人力銀行釋出正職職缺，起薪達4萬元新台幣，福利優渥，吸引大批求職者目光，消息迅速在網路引起熱烈討論。

李多慧創立的「韓商明星文化娛樂」徵才，職務內容涵蓋節目企劃、腳本撰寫、影片拍攝與後製等，工作時間為平日早上10點至晚間7點。公司希望應徵者能夠具備基本韓文理解能力，並熟悉Mac系統與Final Cut Pro剪輯軟體，若能開車則被視為加分條件。



福利方面，工作滿一年者可享有1至3個月的年終獎金、1萬元生日禮金、每年3萬元機票補助及2萬元的服裝與配件費用報銷，項目涵蓋衣物、鞋包等，另還有婚喪補助及特休假等。



儘管有部分網友認為該工作內容繁重，甚至稱「像是三個人的工作量」，也有意見指出百萬訂閱頻道應給予更高待遇，但不少人仍表示願意投遞履歷，直呼「能與李多慧共事就值得」。截至目前已有逾30人投遞履歷，顯示該職缺備受關注。

