李多慧徵正職！「夢幻職缺」福利超猛 年年送機票還有5位數生日禮金

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，憑藉親民且獨特的個人魅力，受到大票粉絲喜愛；除了演藝活動，她也經營個人YouTube頻道，日前也突破100萬訂閱。近日，李多慧團隊無預警釋出擴編、徵才消息，超香職缺福利也掀起熱議。

韓籍啦啦隊女神李多慧深受台灣粉絲喜愛。（圖／翻攝自李多慧IG）

據了解，李多慧此次釋出的正職工作內容主要為YouTube影片內容製作，職務包含企劃、腳本、執行、拍攝、剪輯等；工時則是平日上午10時到晚間7時。至於大家所關注的工作福利方面，除了有年終獎金外，李多慧再加碼贈萬元生日金，每年另可申請高達2萬元的工作服裝跟配件補助，以及每年一次3萬元機票補助加上特別假期，福利制度讓大票網友不禁直呼「夢幻職缺」。

李多慧釋出夢幻職缺。（圖／翻攝自104人力銀行官網）

李多慧直言，希望能找到「一起思考、一起成長、一起創造」的夥伴；因此，此職位所該具備的基本條件為韓文溝通能力者為佳，不過公司會配置口譯人員，因此不需精通。消息曝光後，該職缺目前已吸引30人以上應徵，不少網友直呼：「來當李多慧助理不香嗎？」、「看起來我的競爭激烈，這邊都是敵人」、「我要應徵了」、「哪裡排隊」。

