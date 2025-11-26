李多慧徵正職！超狂福利公開 不只年送機票「還含生日禮金5位數」

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國籍啦啦隊李多慧來到台灣發展邁入第三年，活潑親民的性格圈粉無數，而她除了專注於啦啦隊事業外，還同時經營YouTube頻道分享生活點滴，近日，李多慧團隊無預警開出頻道職缺，希望能夠找到主導節目方向跟內容製作的人才，超香職缺福利也掀起大家討論。

從公開求職平台刊登的內容可以發現，李多慧開出的正職起薪4萬元以上，工作內容主要為YT影片內容製作，包括企劃、腳本、執行、拍攝等，工作時間則為平日10點到晚間7點，而職缺福利除了有年終獎金外，還備有生日禮金1萬元，另有工作服裝跟配件補助，每年可以申請高達2萬元，以及每年一次3萬元機票補助加上特別假期，福利制度可說是相當完善。

消息傳開後，立刻在網路上引起網友們的討論，紛紛直呼：「來當李多慧助理不香嗎？」、「看起來我的競爭激烈，這邊都是敵人」、「我要應徵了」、「哪裡排隊」。

李多慧團隊徵人。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

李多慧開出的職缺福利掀起討論。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

