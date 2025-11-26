李多慧徵製作人「已逾30人排隊」 生日禮金高達5位數 超狂福利曝





韓籍人氣啦啦隊女神李多慧，近期活躍於演藝活動，也同時經營個人YouTube頻道。近日，有眼尖的網友發現，李多慧團隊在在104徵才網站上開出職缺，尋找一位能與她並肩作戰的「頻道製作人（PD）」，引發網友熱烈討論，「看起來我的競爭激烈，這邊都是敵人」、「哪裡排隊應徵？」

根據徵才網站提供的資訊，該職缺不是單純尋找執行任務的人員，而是希望找到能「一起思考、一起成長、一起創造」的夥伴。其中工作內容需負責YouTube影片的企劃、腳本、執行、拍攝、剪輯，並掌握頻道風格與走向，根據趨勢規劃策略；須熟悉Mac系統的Final Cut Pro剪輯軟體，使用Photoshop製作影片縮圖，熟悉Sony系列相機、鏡頭、DJI穩定器等基本操作；此外，具備基本韓文溝通能力者為佳，不過公司會配置口譯人員，因此不需精通，加分條件則為可以開車。

內文中說明，其工作地點位於台北市萬華區，週一至週五上午10點至晚間7點，另視拍攝狀況彈性調整，薪資4萬元以上。福利方面，入職滿一年後可享年終獎金，依績效發放1至3個月；另有每年一次、上限3萬元的機票補助和額外假期，生日當月還可領1萬元禮金。入職滿半年後，更可申請每年2萬元的服裝與配件補助金，供採購工作相關用品。

消息一出，立即引發網友熱烈討論，不少網友表示，「看起來我的競爭激烈，這邊都是敵人」、「哪裡排隊應徵？」，也有人開玩笑說，跟李多慧一起工作恐怕沒辦法專心，目前該職缺在104人力銀行上已吸引30人以上應徵，可見能近距離跟李多慧工作十分吸引人。

（封面圖／翻攝自李多慧IG／＠le_dahye）

