李多慧急尋2台灣女孩感謝！網揪她「1應對太圈粉」萬人暈：真的…

啦啦隊女神李多慧在台用心耕耘，從樂天女孩轉學成為小龍女的他，無論現身何處都會吸引粉絲支持，沒想到近日李多慧就在個人社群PO透露自己想要找「2位台灣女孩」，他提到自己被兩位女孩在新加坡送排隊名店的飲料，讓充滿感謝的她急急呼籲兩位快現身：「我記得你們的臉！」，此言一出馬上讓大批粉絲加入尋人行列，更有網友點出李多慧「這特點」實在太圈粉，讓一票網友都點頭表示認同。





李多慧急尋2台灣女孩狂感謝！網揪她「1應對太圈粉」萬人一看暈爛：真的

李多慧在新加坡排隊買飲料時被兩位台灣女孩認出，對方直接買飲料送她，讓她又驚又喜。（圖／翻攝自李多慧@Threads）

李多慧於個人經營Threads發文分享自己去新加坡玩，排隊想買名店飲料的她，卻被2位台灣粉絲認出來，沒想到下一秒對方直接跑來給他飲料，讓又驚又喜的她，拿起鏡頭記錄下剛剛經歷，甚至還提起兩個飲料杯，讓她驚訝：「台灣人怎麼都這麼親切啦！！我還跟她們說：『我記得你們的臉！我們台灣見！』」，並且發願下次遇到其她台灣人一定要請客，她無奈：「你們不要再請我了，好不好！我真的好愛台灣人，愛死了，謝謝請我喝飲料的兩位美女，愛你們！我們台灣見」，更希望能夠找到這兩名台灣女生。

李多慧急尋2台灣女孩狂感謝！網揪她「1應對太圈粉」萬人一看暈爛：真的

有網友指出李多慧從不把別人的善意視為理所當然、總是主動付出，這份真誠更讓她圈粉無數。（圖／翻攝自李多慧@Threads）

李多慧貼文一公開，馬上就吸引超過44萬名網友到場關心，許多人都讚嘆李多慧用中文說故事的能力太生動，同時呼籲這兩名台灣女生快現身，除此之外，就有網友點出李多慧的性格太圈粉，提到：「李多慧第一個感動我的點是、她從來不覺得接受別人的善意跟好意是應該的。」，認為她非常懂得互相，「她總是主動給出善意、掏錢比誰都快。 我總是聽她說、你們不要請、我請。」，讓該名網友稱讚：「 明明她也都是辛苦賺錢的人呀⋯。我覺得她的父母把她教得非常好。」，該則評論吸引超過4萬名網友到場按讚，許多粉絲也狂點頭：「真的！！！」，認為李多慧能走紅，在台灣無論男女老少都有不少擁護者不是沒有原因的。

















