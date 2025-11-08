李多慧感性告白！細數來台「挑戰清單」：讓我感受到活著的意義

（記者洪承恩／綜合報導）南韓人氣啦啦隊成員李多慧來台後深受粉絲喜愛，近期她在社群平台貼出一篇真摯長文，向台灣表達深深的感謝，並回顧自己來台後為自己設定的年度挑戰清單。她並拋出問題，要粉絲猜猜她2026年會迎接什麼新挑戰，還承諾猜中者將收到她親自準備的禮物，引發網友熱烈討論。

李多慧提到，從2023年初來台發展以來，每一年都在突破自我。她回憶，第一年她挑戰成為台灣職棒啦啦隊成員，正式在球場舞台上展現魅力。隔年則完成台灣環島之旅，親自感受這片土地的風景與人情味。

圖／李多慧突然感性告白，除了細數來台以後完成的挑戰清單外，還說出「我會永遠愛你，台灣」等話語。（翻攝李多慧Threads）

今年，她又跨出新一步，首次參與電影演出。她表示，在台灣的生活每天都充滿新課題，雖然辛苦，但讓她感到非常踏實，也因此更加期待未來還會發生什麼轉變。

面對接下來的一年，李多慧向粉絲拋出提問，「明年我又會迎來什麼挑戰呢？」她說，只要有人成功答中，她會親自準備禮物送出。不過她也笑著承認，連她自己目前也還不知道答案，只是已經開始期待新的旅程。

貼文最後，她再度向台灣深情告白，「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義，我會永遠愛你，台灣。」不少粉絲留言力挺，表示無論李多慧做出什麼選擇，大家都會陪著她走下去，也有人希望她未來可以挑戰唱跳作品或推出個人新計畫。

