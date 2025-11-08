李多慧感性告白！細數來台「挑戰清單」：讓我感受到活著的意義
（記者洪承恩／綜合報導）南韓人氣啦啦隊成員李多慧來台後深受粉絲喜愛，近期她在社群平台貼出一篇真摯長文，向台灣表達深深的感謝，並回顧自己來台後為自己設定的年度挑戰清單。她並拋出問題，要粉絲猜猜她2026年會迎接什麼新挑戰，還承諾猜中者將收到她親自準備的禮物，引發網友熱烈討論。
李多慧提到，從2023年初來台發展以來，每一年都在突破自我。她回憶，第一年她挑戰成為台灣職棒啦啦隊成員，正式在球場舞台上展現魅力。隔年則完成台灣環島之旅，親自感受這片土地的風景與人情味。
圖／李多慧突然感性告白，除了細數來台以後完成的挑戰清單外，還說出「我會永遠愛你，台灣」等話語。（翻攝李多慧Threads）
今年，她又跨出新一步，首次參與電影演出。她表示，在台灣的生活每天都充滿新課題，雖然辛苦，但讓她感到非常踏實，也因此更加期待未來還會發生什麼轉變。
面對接下來的一年，李多慧向粉絲拋出提問，「明年我又會迎來什麼挑戰呢？」她說，只要有人成功答中，她會親自準備禮物送出。不過她也笑著承認，連她自己目前也還不知道答案，只是已經開始期待新的旅程。
圖／李多慧突然感性告白，除了細數來台以後完成的挑戰清單外，還說出「我會永遠愛你，台灣」等話語。（翻攝李多慧Threads）
貼文最後，她再度向台灣深情告白，「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義，我會永遠愛你，台灣。」不少粉絲留言力挺，表示無論李多慧做出什麼選擇，大家都會陪著她走下去，也有人希望她未來可以挑戰唱跳作品或推出個人新計畫。
更多引新聞報導
網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！
其他人也在看
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。民視 ・ 21 小時前
明年還是小龍女嗎？李多慧被問續約問題 尷尬吐5字
李多慧被問到續約問題，頻頻發出「呃」的聲音，接著才說「應該..看一下...」是否要等球團公佈？她則輕輕點頭，強調自己很喜歡啦啦隊這份工作，一定會繼續應援。她經營Youtube頻道已有99萬訂閱，她興奮期待達到百萬訂閱的那一天，也開心在規劃慶祝活動，「我一直在想，要辦見...CTWANT ・ 1 天前
續約當「小龍女」？李多慧尬笑回5字 捐光買車預算繼續拚
隸屬中職味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧，今（7日）出席公益活動，被問到新球季是否續約，她一時回答不出來，尷尬「呃」了幾聲後表示「應該...看一下...」，直到媒體救場，追問是否等球團公布，她才點頭化解場面，不過李多慧也強調很喜歡啦啦隊，會繼續應援。鏡新聞 ・ 1 天前
中國CPB爭議 「上海兄弟」按址尋人謎團未解
（中央社記者張淑伶上海7日電）網傳中國棒球城市聯賽（CPB）中的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發爭議。記者今天前往「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」登記住址一探究竟，但並未見到相關公司掛牌。同一大樓內，則有CPB承辦公司上海酷棒的辦公室。中央社 ・ 1 天前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！消費者手裡提著一包，另一隻手還拿著換來的一包！全台最大的公有零售市場，台中建國市場，大約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩星期近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，8日早上全數復工！消費者久違的採買熱潮，也替攤商注入強心針，部分攤商反映，因為進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體算穩定！建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)台中市長盧秀燕，一大早到建國市場，看豬肉銷售狀況！經發局說明，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)原文出處：台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍 更多民視新聞報導豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場民視影音 ・ 13 小時前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 12 小時前
李多慧「1字回應」明年與味全龍合約狀況 開心談拍戲心情：再想要
人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜）擔任台灣樂作創益協會2026 年度全新代言人，不僅拍攝宣傳短片，今（7日）親自出席開幕活動，以活力滿滿的姿態帶領身障樂兒與吉祥物樂寶跳出「Happy Dance 公益應援舞」，將歡樂能量轉化為公益動力。鏡報 ・ 1 天前
蒙特婁國際旅展 台灣展區推永續旅遊、文化魅力
（中央社記者胡玉立多倫多7日專電）蒙特婁國際旅展7日至9日舉行，台灣觀光署精心設計的台灣展區結合互動裝置、影片放映與導覽講解，邀請參觀者感受台灣自然風光與獨特文化傳統，並展示台灣邁向以永續、創新與真實體驗為核心的旅遊轉型成果。中央社 ・ 11 小時前
戴資穎「正式宣布退役」 不搞儀式：不想讓大家看見脆弱的我
【劉育良／綜合報導】台灣羽球天后戴資穎，昨晚在臉書發文「我要在這裡正式宣佈退役」，她表示不想讓大家看見脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，選擇在社群告訴大家這個消息。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 13 小時前
台塑三子第三季由虧轉盈 吳嘉昭：電子材料撐淡季看好明年貢獻
中國石化產能過剩外溢，讓全球石化產業行情價格與利差雙雙下滑，自然台塑集團也成受到巨大壓力。今年市場又同時遭遇美國關稅、中美貿易衝突、台幣升值等不確定因素，使得台塑四大公司上半年因此全數陷入虧損。所幸在持續推進差異化產品、改善成本結構、分散市場布局，加上AI應用熱潮拉動需求下，南亞、台化、台塑化三家公司，第三季已成功轉虧為盈。鏡報 ・ 13 小時前
長榮航班乘客躲廁所抽電子煙 桃檢依干擾飛航罪起訴
27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機自日本飛往桃園時，違反《民用航空法》第84條規定，在機上廁所偷偷吸電子煙。班機空服員發現後通報航警，鄭女在班機降落即被逮捕。桃園地檢署偵結後，依違法使用干擾飛航器材罪嫌起訴並聲請簡易判決。鏡新聞 ・ 12 小時前
台塑運動會今重啟登場 「王家人」出席力挺！ 總裁吳嘉昭首度主持宣示加速轉型
台塑企業睽違七年今天重新舉辦運動大會，由新接棒的台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持，前總裁王文淵、大家長三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜等管理中心高層皆出席。吳嘉昭致詞時表示，因應當前嚴峻挑戰，「轉型」已是迫在眉睫。他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。太報 ・ 17 小時前
44歲全智賢超自律！6點起床8點運動晚上11點入睡 靠「健康菜單」養出女神馬甲線
韓流女神全智賢首度登上YouTube節目，昨（6日）作客閨密洪真慶的網路節目《學習王真天才洪真慶》暢聊16歲出道至今不為人知的故事，除了甜蜜聊起與富二代老公崔俊赫的相識經過，也公開她自律的保養心法。鏡報 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前