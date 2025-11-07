李多慧感性發文！來台第3年回顧告白 預告明年驚喜挑戰：謝謝台灣

娛樂中心／綜合報導

味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的韓籍啦啦隊女神，來台超過2年的她今（7）日深夜在社群threads寫下的感性貼文，回顧自己來台的點滴，並預告「2026 年我又會迎來什麼樣的挑戰呢？」讓許多粉絲好奇她將帶來何種新挑戰。

在貼文中，她依序回顧了自己在台灣生活中的三大挑戰：2023年挑戰成為台灣職棒隊味全龍「Dragon Beauties小龍女」啦啦隊成員、2024年挑戰環島之旅、2025 年挑戰第一次電影演出。她寫道：「時間過得好快，環島已經是一年前的事了 ! 在台灣的生活，感覺每一天都充滿挑戰。」

李多慧近期行程依舊滿檔，還到花蓮忙著當鏟子超人。（翻攝自李多慧IG）

李多慧還提到，雖然目前對明年挑戰仍無明確定案，但她已開始期待，「如果有人能猜中我明年的挑戰，我一定會親自送禮物給他…我會永遠愛你，台灣」。李多慧在台灣棒球與啦啦隊圈建立相當人氣。她表示，台灣讓她「真實地感受到『活著』的意義」，並向支持她的球迷與台灣粉絲送上謝意。

李多慧在社群感性回顧這3年挑戰的點滴。（圖／翻攝自李多慧IG）

網友見了紛紛留言鼓勵與給出明年挑戰建議「多慧 謝謝妳！」、「因為有妳，才會有後續很多的韓國啦啦隊」、「 妳幫妳的好姐妹同鄉們開啟了新的人生」、「明年出跳唱單曲EP」、「明年目標：成為台灣人，買下房子，定居台灣。」、「開自己的podcast 節目」、「明年挑戰全中文主持人吧」、「2026挑戰跟台灣人談戀愛」、「挑戰去找 許光漢 」

