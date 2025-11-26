「李多慧我老闆」徵才福利含機票、工作服補助 網友瘋投履歷

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入3年，人氣持續攀升且圈粉無數。（翻攝自Instagram@le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入3年，人氣持續攀升且圈粉無數，除專注啦啦隊事業外，也經營YouTube頻道分享生活點滴。近期，李多慧團隊開出頻道職缺，工作內容與複利待遇引發網友熱議。

104人力銀行網站顯示，李多慧開出的正職起薪4萬元以上，工作內容主要為YouTube影片內容製作，包含企劃、腳本、執行、拍攝等，工作時間則為平日10時至19時，條件包含聽懂基礎韓文、會使用Mac與其剪輯程式Final Cut Pro等技能，會駕車者更佳。

李多慧團隊頻道徵才。（翻攝自104人力銀行網站）

福利制度顯示，只要入職滿1年後有年終獎金、生日禮金、年度機票補助與特別假、工作服裝與配件補助、婚喪喜慶補助，年終獎金落在1至3個月薪資，每年1次3萬元採核銷制機票補助、1萬元生日禮金，至於每年2萬元可報銷衣物、鞋子、包款等工作所需用品。

李多慧團隊頻道徵才。（翻攝自104人力銀行網站）

不少人直呼「來當李多慧助理不香嗎？」「這是萬華最難搶的職缺！」，儘管不少人認為工作量不輕鬆，但仍有不少人投履歷，目前已超過30人要應徵，被被評定為「極為活躍」。鄉民於PTT八卦版稱，「包山包海才4萬喔」「這根本三人份的工作」「百萬訂閱的頻道這個價太低了吧」「主導節目方向後內容製作至少月薪十萬ㄅ」。

