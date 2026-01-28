李多慧拍八點檔！用台語「講冷笑話」萌翻

南韓啦啦隊女神李多慧2023年來台灣發展，近3年時間，中文已經相當流利。除了應援以外，她的代言、活動滿滿，最近更挑戰客串八點檔《百味人生》，讓觀眾看了又驚又喜。

李多慧客串《百味人生》（圖／翻攝自三立台劇YouTube）

劇中，黃玉榮帶著妻子德馨逛街，正當逛得起勁時，轉身突然看見李多慧現身。原來，當天是李多慧的一日店長活動，她親切地招呼兩人，並用中文介紹服裝，不只一口越來越流利的中文，還用台語說冷笑話「鴨子怎麼叫？呱呱呱！這件不呱（冷）」，逗得黃玉榮心花朵朵開，惹得德馨有些醋意爆發。

事實上，李多慧在韓國念的大學科系為觀光中文系，本就有中文底子，來台灣以後，更加勤奮學習，已經能和粉絲用中文聊天。雖說李多慧在劇中算是本色演出，但嘗試戲劇演出，仍獲得觀眾讚賞，期待她未來能有更多不同面向的展現。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

李多慧客串《百味人生》，與黃玉榮開心合照（圖／翻攝自三立台劇YouTube）