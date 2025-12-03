李多慧揪媽媽熱舞 母女「絕世美顏」神複製像姐妹！

娛樂中心／江姿儀報導



中華職棒啦啦隊「韓援始祖」李多慧已來台發展2年，甜美笑顏、活潑個性圈粉無數。她7月才輾壓一眾後輩，以超高得票率奪下最多人喜愛的「中職韓籍啦啦隊女神」冠軍，超高人氣無人能及。雖然工作忙碌，但她時常在個人社群分享生活，昨（2）日她曬出與媽出遊熱舞的影片，母女倆都是高顏值，網友盛讚「也太像姐妹 ！」。





李多慧揪超仙媽媽熱舞吸11萬人朝聖 「凍齡神顏」流出網瘋喊：岳母好美！

李多慧前往新加坡旅遊，揪媽媽熱舞。（圖／翻攝自李多慧IG）

李多慧昨（2）日在個人IG分享與媽媽一起前往新加坡旅遊的畫面，10秒短片中2人辣換多套服裝在各場景熱舞，李多慧出著短版上衣，扭動纖細腰身。媽媽穿搭時髦年輕，相當配合愛女一起舞動，也活力十足。其中1幕，2人換上浴袍，在飯店露出誇張逗趣的表情一起搞笑、擁抱彼此，可見母女倆感情深厚。

李多慧媽媽穿搭時髦年輕，與愛女一起舞動，活力十足。（圖／翻攝自李多慧IG）

影片曝光，不到1天就吸引11萬人按讚，網友也大讚李多慧媽媽的凍齡狀態「妳們也太像姐妹！太可愛了～」、「媽媽超像姐妹！！！好年輕！喜歡看你跟媽媽一起拍影片」、「媽媽跟多慧超可愛」、「可愛到不行」、「有夠可愛」、「多慧跟媽媽都超級可愛」、「公主和媽媽都好可愛～真棒～超想公主的～」、「第一次沒在看多慧都在看媽媽」、「哇～大公主＋小公主」、「好像姊妹，太可愛了！好有活力呀～」、「根本是姐妹，超可愛的你們」，還有網友瘋喊「岳母真年輕」、「媽媽真的不考慮加入啦啦隊嗎」、「岳母大人」、「岳母跳的也不錯」、「岳母好」、「岳母好美」。

李多慧與媽媽都高顏值，網友看呆讚「像姐妹！」。（圖／翻攝自李多慧IG）













