李多慧搞笑挑戰《單身即地獄》 自戀式自我介紹：照鏡子就飽了

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展多年，憑藉甜美外型與親切不做作的個性，成功圈粉無數，不僅在球場應援時人氣爆棚，私下在社群平台的一舉一動也備受關注。近日，她再度以超有梗的影片掀起話題，搞笑模仿韓國戀愛實境節目《單身即地獄》的經典自我介紹橋段，逗得粉絲笑到不行。

影片由經紀人上傳至社群平台，還幽默寫下：「單身即地獄下一季嘉賓－李多慧，……所以為什麼要拍這個」並附上哭笑不得的表情符號，成功釣出李多慧本人回應：「我好像要去地獄島了……」一來一往互動相當逗趣。

影片中，只見李多慧腳踩拖鞋，踏著自信滿滿的步伐登場，完美複製節目氛圍，開口就語出驚人表示：「大家好我是李多慧，我從小時候到現在一直漂亮」，接著還自豪地說：「我走在路上，沒走幾步就會有人搭訕我」，並強調這種受歡迎程度對她來說只是「日常」，超直白的自戀式發言，讓網友瞬間破防。

不只誇讚自己的外貌，李多慧還加碼「人設」，一本正經地表示自己會魔法，「不開心的人可以秒變幸福」，並對著曬出多段日常，示範如何用搞怪表情與誇張肢體動作逗人開心，無厘頭演出笑果十足，展現私下俏皮又放得開的一面。

影片後段，她更把自戀人設發揮到極致，笑說自己其實不需要吃飯，原因是「我照鏡子看到我的美麗，就飽了」，誇張又可愛的發言讓粉絲直呼太犯規。最後，李多慧突然正經收尾，對鏡頭說出：「我們在《單身即地獄》見面吧，謝謝。」反差感魅力十足。

影片曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友留言笑喊：「超像哈哈哈哈哈哈」、「多慧這是看上癮了，可以去參加下一季了」、「有你在的地方，都是天堂島」、「一本正經的講出自己的優點」、「拖鞋先贏」，再度證明李多慧不只外型吸睛，連綜藝感也滿分。

