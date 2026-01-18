李多慧搭小黃合照 掏2千小費暖爆運將父女

台北市 / 綜合報導

味全龍韓籍啦啦隊員李多慧，日前搭計程車，因暖心舉動被網友讚爆。

李多慧經紀人發文還原當下，李多慧在台中搭計程車，因司機非常興奮地打電話給女兒炫耀，李多慧發現後便非常親民接受了視訊的要求，除了與司機父女倆互動，還為對方加油打氣，甚至到達目的地後，李多慧與司機合照留念，更拿出2千元小費要司機跟女兒去買甜點吃，而司機女兒也在貼文表達感謝，大方告白全家都愛看李多慧跳舞。

原始連結







更多華視新聞報導

李多慧擴編徵「YT製作人」 機票補貼3萬 生日再送1萬

YouTube訂閱破百萬！ 李多慧感動流淚：感謝讓我實現這一切的台灣朋友們

林妍霏影射李多慧「私下爆粗口、抽菸」 味全龍：幽默不該建立在貶低他人之上

