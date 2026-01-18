李多慧搭計程車被認出！司機向女兒炫耀 她下車暖舉網狂讚

李多慧搭計程車被認出，司機狂向家人炫耀。（資料圖／池宗玲攝）

中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」韓籍女神李多慧，近期被喜劇演員寫進段子引發熱議，但她的心情似乎未受影響，工作行程依然持續進行。李多慧日前就到台中參加活動，沒想到回程途中被計程車司機認出，司機興奮打電話向家人炫耀，雙方互動立刻掀起熱烈討論。

李多慧的助理17日在社群曬出一段影片，透露李多慧結束台中活動時，遇到一名可愛又親切的計程車司機，一上車司機馬上認出她，並急忙打電話跟女兒炫耀。一開始家人還不相信，直到女兒從視訊畫面看到李多慧本人，李多慧也與女兒來個遠端的打招呼，展現親民作風。

李多慧搭計程車被司機認出並與家人炫耀。（圖／IG@82dahyeda）

等到一行人抵達目的地，李多慧主動邀請司機合影，司機興奮下車且跳著移動到人行道邊，合照完司機又轉換成工作狀態，幫忙從車上取下行李。沒想到李多慧突然翻找自己的手提包，原來是在準備小費給熱情的司機，司機起初有些婉拒，但李多慧說：「跟女兒一起吃甜點」，司機才收下這份禮物。

影片曝光後，不到24小時就吸引15萬人搶看，並紛紛留言誇讚，「完全能理解司機大哥為何激動」、「羨慕司機大哥了」、「超大方2000小費，多慧真的好善良」、「多慧雙手奉上小費超級暖心」，就連司機的女兒也親自回覆：「謝謝多慧願意跟我們視訊，謝謝妳我爸爸很喜歡妳，我們全家都很愛看妳跳舞」，李多慧則表示：「真的好可愛的一家人……看了我整個人都變得好幸福。」

