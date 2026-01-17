李多慧搭計程車被認出！司機嗨向女兒炫耀 女神下車一舉動超暖

娛樂中心／李紹宏報導

啦啦隊女神李多慧相當親民，來台後也積極融入台灣生活，受邀參與各式活動。今（17）日晚間，李多慧分享一段在台中的趣事，透露自己搭乘計程車時被司機認出，對方更興奮地開視訊電話向女兒「炫耀」，引發討論。

計程車司機載到李多慧，興奮和她合影。(圖／翻攝自李多慧臉書）

李多慧在影片中一上車，司機便忍不住驚呼「我載到李多慧了」，隨即打電話給女兒分享喜悅，還笑說「我都流汗了」。司機女兒也透過視訊和李多慧聊天，兩人甚至隔空比出「愛心」手勢，李多慧也在鏡頭前稱讚「女兒好可愛喔」。

接著，司機又再打給另一位女兒，得知對方還在上班後，李多慧便透過視訊鏡頭替對方加油打氣，互動自然。

李多慧坐在後座，對鏡頭甜笑，替司機女兒打氣。(圖／翻攝自李多慧臉書）

抵達目的地後，司機也從駕駛座下車要求合照，李多慧大方配合。隨後在司機協助拿行李時，李多慧主動塞小費給對方，司機起初婉拒，但李多慧仍堅持要給，並表示「讓你和女兒一起去吃甜點」。而在進入高鐵月台後，李多慧也開心說道：「我超喜歡台中！台中，我們常常見吧。」

李多慧下車後，不忘給司機小費，相當暖心。(圖／翻攝自李多慧臉書）

影片一出也引發粉絲討論，很多人都相當羨慕這位司機，「是我也會高興好久好久」、「好溫馨的影片！司機大哥和家人女兒們分享了喜悅，一輩子最美好的回憶」；還有人大讚李多慧的親民，「所以啊，為什麼大家那麼喜歡李多慧就是這個原因」、「沒有架子，很親民接地氣，讚讚」。

