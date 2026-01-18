李多慧搭車被認出！司機反應超可愛 她暖心2舉動被狂讚

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧自來台後人氣持續上漲，品牌代言接不完。日前她到台中出席活動搭乘計程車時，卻被司機大哥認出，當下該名司機相當開心及興奮，還和女兒們視訊分享喜悅，而李多慧也親切地與司機的女兒打招呼，下車時更自掏腰包給司機小費，以上種種的舉動都讓網友大讚李多慧真的太暖心了。

李多慧在台中搭車被司機認出。（圖／翻攝自李多慧IG）

李多慧的經紀人17日晚上在社群分享了段在台中搭車遇到的趣事，「台中活動結束後的小插曲，搭車遇到很可愛又親切的司機大哥。」影片中可以看到司機大哥興奮地大喊：「我載到李多慧了！」可愛反應讓後座的李多慧和經紀人都笑了出來，隨後這名司機還打視訊電話向自己的兩個女兒炫耀，還不斷直呼：「好漂亮喔！」當時李多慧也分別與兩人打招呼、互動，更替其中一位在上班的女兒加油打氣。

廣告 廣告

抵達目的地之後，李多慧也主動表示，要與司機拍照。接著，當司機協助她們卸下行李後，李多慧便悄悄拿出2000元小費，雖然該名司機一開始想拒絕，但李多慧堅持並說：「跟女兒一起吃甜點！」讓對方非常感動。而該名司機的女兒事後也在貼文留言：「謝謝多慧願意跟我們視訊！謝謝妳，我爸爸很喜歡妳，我們全家都很愛看妳跳舞！」





更多FTNN新聞網報導

林妍霏脫口秀引眾怒！嘲諷李多慧口音、影射「私下喝酒抽菸」 味全龍強硬發聲

脫口秀演員點名「李多慧雙面」遭炎上 網怒：根本在抹黑

網傳代言價碼破500萬？李多慧遭廠商賴帳 判決意外揭露「真實行情」

