李多慧撂台語髒話 柯震東認她是理想型

柯震東（左）29日和李多慧首度碰面，兩人記者會上互動活潑自然。（陳俊吉攝）

柯震東、李多慧29日出席運動品牌活動，有趣的是，李多慧最近參加八點檔演出，正在學台語，而柯震東也放話要學韓文，在網路上詢問要找韓文家教，這次兩人首度同台，除了一起跳舞，男方有小秀韓文自我介紹；女方也撂台語笑說：「攻殺小，哩洗勒靠！」

想找韓文家教，柯震東是否會請李多慧教學？柯震東說：「不可能，她太忙了啦，怎麼可能，這1個小時不知道多少錢好不好，我去找真的家教好了！」接著他邀請李多慧去看自己主演的新片《功夫》：「今天還是我們這輩子第1次見面，我等下來問一下有沒有時間可以看我的電影。」

日前柯震東參加陳漢典跟Lulu的婚禮，是否會羨慕？他說：「不會，我看他們好累啊！」雖然也有被感動，但目前沒對象也沒辦法結婚，問他李多慧算不算是理想型？他笑回：「肯定！她是每個人的理想型對不對？」

針對近期韓職球團爆禁令，禁止旗下啦啦隊台韓兩地應援，李多慧坦言自己並未受到影響：「我在韓國沒有活動4年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」會給其他韓籍啦啦隊建議嗎？她表示：「自己的人生自己選擇。」