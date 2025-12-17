記者戴淑芳／台北報導

聖誕節將至，歡慶好市多上線Uber Eats App 滿6個月，Uber Eats17日邀請啦啦隊女神李多慧 擔任「好事應援團長」，啟動「好事外送計畫」。

李多慧擔任「Uber Eats應援團長」也大方分享自己的好市多必買清單。身為烤肉控的她笑說：「我超愛烤肉！以前每次去好市多都會扛一大盤牛小排、醃好的燒烤肉片回家。」

「現在有Uber Eats真的方便太多，想烤肉隨時點輕鬆又方便！」李多慧說，像是有一次約朋友來家裡烤肉，結果忘記買肉！緊急用 Uber Eats 點好市多，朋友都還在路上，肉就先到了，完全不露餡！聖誕節聚餐超方便。」

年末將至，Uber Eats攜手李多慧推出「好事外送計畫」，在社群邀請粉絲分享今年想感謝的人，並從中選出1位幸運粉絲，親自將「好事應援箱」送到感謝對象手中，用好市多好物傳遞溫暖與感謝。