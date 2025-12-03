李多慧新加坡旅遊被台灣粉絲請客！ 喊話「我記得妳們的臉」返台尋人

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

擁有高人氣的味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧近日前往新加坡旅遊，竟意外在排隊名店前遇到兩名台灣女孩，對方主動送上飲料的暖心舉動，讓她感動不已。返台後，她隨即在社群平台Threads發文尋人，希望能親自向兩位粉絲道謝。

李多慧透露，當天在知名飲料店排隊時被兩名台灣女孩認出，沒想到對方竟直接送了她買好的飲料，讓她驚喜直呼：「台灣人怎麼都這麼親切啦！」她當場拿起手機錄影，並喊著：「我記得妳們的臉！我們台灣見！」語氣充滿感激。

她也在貼文承諾，未來若再遇到台灣粉絲，一定要換她請客，並半開玩笑喊話：「你們不要再請我了，好不好！」更深情表示「我真的好愛台灣人，愛死了」，再次呼籲兩位女孩現身，讓她能正式道謝。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言加入「尋人行列」，也大讚李多慧始終真誠、懂得回應善意，「她從來不覺得接受別人的好是理所當然。」更有網友感性表示，李多慧總是願意主動請客、回饋粉絲，「她的父母真的把她教得非常好」。

不少網友直呼，李多慧真性情又親切，難怪在台灣能從小孩到長輩都收穫高人氣。如今大家也期待，那兩位台灣女孩是否會出面回應，延續這段意外的暖心緣分。

