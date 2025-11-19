李多慧新助理「撞臉韓系歐巴」身分曝！互動片網驚：這個笑容…

娛樂中心／周希雯報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展快3年，憑藉滿滿親和力及精湛舞姿，超神地位至今仍無人超越，各種代言邀約接到手軟。行程繁忙的她，近期公開新找的「韓系男助理」，沒想到竟是台灣人氣YouTuber「Joeman」，2人私下打鬧互動全被拍下，令一票男粉超羨慕笑虧，「那個笑容是發自內心的」。

Joeman近日擔任李多慧一日助理，只見他一大早就專車接送，李多慧即使素顏亮相依舊美麗，Joeman不禁讚嘆「很漂亮」，過程中也發生許多有趣插曲。像是聊到頭髮的話題時，Joeman因把洗髮精發音成「西八精」，一度被李多慧誤會是說髒話，還糾正中文是母語的他；後來陽光突從天窗灌入、直射李多慧的眼睛，Joeman馬上拉遮陽板並說「斯咪媽線（不好意思）」，再度被李多慧糾正「是日文」，Joeman馬上改喊韓文，李多慧忍不住偷笑，「鬧小助理真開心」。

廣告 廣告

李多慧公開「新助理」竟是韓系帥男！全被拍「私下互動」網驚：笑容發自內心

李多慧（右）與Joeman（左）在車上的互動相當有趣。（圖／翻攝「Joeman」YouTube）



之後Joeman陪著李多慧參加活動、練舞，除了幫忙撐傘、買咖啡、擦鞋子，還戲癮大作對著空無一人的街道大喊「不能拍照哦」、「不好意思我們趕時間」，令李多慧一度尷尬到狂奔、假裝不認識。結束活動後，李多慧在車上閒聊時突自爆，「想找台灣老公」，因為看到小朋友說中文好可愛，還請Joeman幫介紹男生，並說出理想型，「喜歡可愛還有親切的，不能太多女生朋友」。

李多慧公開「新助理」竟是韓系帥男！全被拍「私下互動」網驚：笑容發自內心

李多慧（右）無意間說「想找台灣老公」，還請Joeman（左）幫忙介紹。（圖／翻攝「Joeman」YouTube）

李多慧公開「新助理」竟是韓系帥男！全被拍「私下互動」網驚：笑容發自內心

李多慧（右）無意間說「想找台灣老公」，還請Joeman（左）幫忙介紹。（圖／翻攝「Joeman」YouTube）

影片曝光後，李多慧加碼PO出花絮畫面，笑稱「我也可以當你的一日經紀人。忙的時候找我就好。」令眾人羨慕不已，也忍不住笑虧Joeman「不拍對決，是因為有更想做的事」、「那個笑容是發自內心的」、「拍這個的笑容就跟對決完全不一樣，妹子的力量，太香了」、「這就是解決職業倦怠的方法嗎」、「全新企劃:Joe是這麼快樂」。

李多慧公開「新助理」竟是韓系帥男！全被拍「私下互動」網驚：笑容發自內心

李多慧（右）曬出多張花絮畫面，令眾人羨慕不已。（圖／翻攝「李多慧 LeeDahye」臉書）

原文出處：李多慧公開「新助理」竟是韓系帥男！全被拍「私下互動」網驚：笑容發自內心

更多民視新聞報導

Joeman幫新北檢拍反毒宣導片！自嘲1句揭「呼麻下場」

楊宗緯駁「全家惡鄰」！微博公開「對話截圖」住戶揭反轉內幕

1年半還清3千萬房貸！陳沂揭「私下6習慣」爆共鳴：不能容忍

