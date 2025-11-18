李多慧曝48公斤秘密武器！超狂早餐配方首度公開

南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容與火辣身材圈粉無數，來台發展邁入第三年，親民性格深受粉絲喜愛。

昨日她在YouTube頻道分享維持體重的獨門秘訣，影片中素顏的她肌膚水嫩白皙，透露自己長年體重都維持在48公斤的關鍵。

李多慧表示，每天早餐幾乎都吃蘋果或喝自製果昔，她特別強調蘋果一定要連皮吃，因為蘋果皮富含膳食纖維。她會在蘋果上抹花生醬一起食用，並指出花生醬對穩定血糖有幫助，但必須選用100%純花生製成的花生醬，若添加糖分對減肥不利。

影片中，李多慧首度公開私房果昔配方。她在果汁杯中依序放入燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍藍莓與覆盆子，最後加入低脂牛奶打勻。

她笑說這個配方是經過長時間嘗試才找到的最佳組合，能同時滿足填飽肚子、好喝以及減肥三大需求。李多慧強調，減肥需要持續堅持，因此食物一定要好吃，世界上有很多好吃又能減肥的方法。

除了早餐講究，李多慧平時也保持高度自律的生活。她習慣在美式賣場購買原型食物回家真空封裝，外出工作則自備沙拉作為餐點。

若早上有行程，就會把果昔裝進保冰袋帶出門。宵夜想解饞時，她會選擇烤地瓜取代高熱量零食。李多慧也展示自己的保健食品區，每天固定攝取含維他命、Omega-3、鎂等綜合營養補充包，飯後再喝韓國人氣代謝飲維持體態。她忍不住笑問粉絲，大家會不會覺得她一睜眼就開始很忙。

超自律的生活方式讓網友紛紛留言表示佩服。有粉絲直呼看到這種自律生活真的很佩服，尤其在飲食控制方面；也有人表示換成自己肯定連一半都做不到；更有網友感嘆，只能說李多慧的行動力跟毅力真的異於常人。

這支影片上線不到一天就吸引近18萬人觀看，可見大家對女神維持身材的秘訣相當感興趣。

